Das Sultanat Oman hat einen sehr interessanten eigenen Weg gefunden, seinen traditionellen Charakter mit einer Offenheit für eine neue Welt zu verknüpfen. Und dies alles in der Kulisse einer atemberaubenden Landschaft: endlose Sandwüsten, fruchtbare Oasen, einsame Strände am kristallklaren, türkisfarbenen Meer, hohe Bergmassive mit einsam gelegenen Bergdörfern. Barbara Pfäffle-Eitel präsentiert am Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr an der VHS in Sauerlach, Bahnhofstraße 5, in ihrem Lichtbildervortrag "Oman - eine Rundreise im Land des Weihrauchs" die Faszination dieses Landes. Gebühr wird an der Abendkasse bezahlt.