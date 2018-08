9. August 2018, 21:50 Uhr Kulturtipp Lampionfest

Siegertsbrunner Dorfmusikanten spielen im Wolfschneiderhof

An einem lauen Augustabend unter leuchtenden Lampions im Garten sitzen und den Sommer genießen, das kann man an diesem Freitag, 10. August, im Heimatmuseum Wolfschneiderhof, Münchener Straße 12, in Taufkirchen. Zur Unterhaltung der Besucher spielen die Siegertsbrunner Dorfmusikanten. Das Fest beginnt um 18.30 Uhr; der Eintritt ist frei.