27. Juni 2019, 22:01 Uhr Kulturtipp Klassik auf dem Rathausplatz

Das Jugendsinfonieorchester der Münchner Philharmoniker tritt in Unterschleißheim auf

Sie sind sozusagen die Patenkinder der Münchner Philharmoniker, die Nachwuchsmusiker des 2006 gegründeten "Odeon - Jugendsinfonieorchesters München". Unter der Leitung von Julio Doggenweiler Fernandez konzertieren die 70 Instrumentalisten im Alter von 15 bis 25 Jahren nicht nur in München und im Münchner Umland. Sie treten auch bei nationalen und internationalen Wettbewerben auf. An diesem Samstag, 29. Juni, ist das Ensemble "Odeon" unter der Überschrift "Klassik für alle" in Unterschleißheim zu Gast und spielt von 20 Uhr an auf dem Rathausplatz. Der Eintritt ist frei.