27. Januar 2019, 22:00 Uhr Kulturtipp Klangvorstellungen

Blächbläser der Musikschule Unterhaching laden zum Konzert

Musik kann das Leben auf ganz besondere Art bereichern. Sie weckt Gefühle gleichermaßen in Musizierenden wie in Zuhörern. Die Schüler des Fachbereichs Bläser der Musikschule Unterhaching lernen mit ihrem eigenen Atem und Körper innere Klangvorstellungen zu entwickeln. Der Ton und somit auch die Musik entstehen in jedem von ihnen und werden durch das eigene Blasinstrument verstärkt. Das erste Konzert aus der Trilogie "Canon Cantabile" unter der Leitung von Monika Beck erklingt an diesem Montag, 28. Januar, 19 Uhr, im Saal des Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching. Dabei präsentieren die Schüler ihre unterschiedlichen Klangvorstellungen solo, im Duo oder auch in kammermusikalischer Zusammensetzung. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.