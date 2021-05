Neuer Name - Neues Glück. Der Titel der beliebten Konzertreihe "Besinnlich ins Wochenende" wurde aufgrund der Uhrzeit in "Besinnlich in den Sonntag" umbenannt. Zum Konzertauftakt am kommenden Samstag, 15. Mai, spielt Claudia Höpfl, aufgewachsen in Höhenkirchen, auf ihrer Zither Werke von Silvius Leopold Weiss und anderen in der Kirche St. Leonhard in Siegertsbunn. Vor dem Konzert gibt es ab 16 Uhr eine Kirchenführung sowie die Möglichkeit zu Stille und Gebet. Im Anschluss an das Konzert findet um 18.30 Uhr ein Gottesdienst statt. Eine Platzreservierung kann per E-Mail an ingridsepp@onlinehome.de oder telefonisch unter ☎ 08102/42 38 (bitte AB benützen) erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass es Coronabedingt zur Änderung oder sogar zur kurzfristigen Absage kommen kann. Alle Angemeldeten werden nach Möglichkeit verständigt. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, eine kleine Spende als Dankeschön ist willkommen.