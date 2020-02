Wenn eine Kuh ins Kino geht, ist das schon ein gewagtes Unterfangen, das bei den anderen Kühen durchaus auf Verwunderung stößt. Ungeachtet dessen macht sich die bayerische Kuh in Stöckelschuhen und Dirndl auf den Weg. Und allein der ist schon ein kleines Abenteuer mit allerlei witzigen und gefährlichen Begegnungen. "Die Kuh, die wollt ins Kino gehn", so ist der Titel des bayerischen Musicals für Kinder von vier Jahren an, das an diesem Freitag, 7. Februar, im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching aufgeführt wird. Die Produktion des Stadttheaters Ingolstadt stammt vom Sternschnuppen-Gespann Margit Sarholz und Werner Meier. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es bei München-Ticket und bei Reservix.