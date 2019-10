Als Kasper und Seppl beim Beerenpflücken der Korb gestohlen wird, machen sie sich kurzerhand daran, den Verbrecher zu stellen. Der ist jedoch ein blutiger Anfänger und eigentlich in tiefster Seele ein schüchternes Unschuldslamm. Wie diese Kriminalgeschichte für Kinder von drei Jahren an weitergeht, kann man an diesem Mittwoch, 23. Oktober, erfahren, wenn im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, in Ismaning vom "Doctor Doeblingers Puppentheater" das Stück "Kasperl und der Räuber" gespielt wird. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Kostenlose Eintrittskarten gibt es in der Bibliothek.