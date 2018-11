15. November 2018, 22:14 Uhr Kulturtipp Kathreintanz

In Pullach treffen sich die Freunde der traditionellen Tänze

Mit dem Kathreintanz an diesem Samstag, 17. November, endet die Volkstanzsaison. In Pullach treffen sich die Freunde der traditionellen Tänze von 19 bis 24 Uhr im Bürgerhaus, Heilmann- straße 2. Einlass ist von 18 Uhr an. Es spielt die Blaskapelle Ochsentreiber aus Neustadt an der Donau in der Tradition der alten bäuerlichen Tanzbodenmusik, wie sie in der Gegend an der Donau beheimatet war. Es werden vom Volkstanzkreis alle Tänze so gezeigt, dass jeder mittanzen kann. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.