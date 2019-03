1. März 2019, 22:02 Uhr Kulturtipp Kampf der Hexen

Theatervorstellung für Kinder in Putzbrunn

Die kleine Hexe traut sich was. Geht einfach ohne Erlaubnis zur traditionellen Walpurgisnacht auf den Blocksberg und wird prompt vom mächtigen Hexenrat abgestraft. Damit beginnt ein Kampf von Jung gegen Alt, Gut gegen Böse, der in Otfried Preußlers Roman "Die kleine Hexe" erzählt wird. Das Münchner Theater in der Au präsentiert nun das Kinderstück "Die kleine Hexe" in der Bühnenfassung John Düffel mit den "Bühnenflöhen". An diesem Samstag, 2. März, 16 Uhr, treten die im großen Saal des Bürgerhauses Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3 auf. Einlass ist von 15.30 Uhr an.