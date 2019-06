30. Juni 2019, 22:16 Uhr Kulturtipp Juristische Mauscheleien

"Der Fall Collini" ist im Unterhachinger Kubiz zu sehen

"Ich weiß, wer er war", sagt Fabrizio Collini seinem Pflichtverteidiger, nachdem er den Vater von dessen Jugendliebe umgebracht hat. Mit diesem ersten großen Job verstrickt sich der junge Anwalt Caspar Leinen, gespielt von Elyas M'Barek, im Dickicht gerichtlicher Mauscheleien und geht damit nicht nur berufliche, sondern auch private Risiken ein. "Der Fall Collini" - so heißt der Film von Marco Kreuzpaintner nach dem Buch von Ferdinand von Schirach, der an diesem Mittwoch, 3. Juli, im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching gezeigt wird. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bei Reservix.