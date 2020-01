Pianist Maximilian Flieder, die Cellistin Laura Szabo und der Geiger Mohamed Hiber sind am 19. Januar im katholischen Pfarrzentrum St. Georg in Unterbiberg zu sehen

Das Klaviertrio Elyon ist ein junges Kammermusikensemble, das gerade beginnt, sich einen Namen zu machen. Pianist Maximilian Flieder, die Cellistin Laura Szabo und der Geiger Mohamed Hiber präsentieren an diesem Sonntag, 19. Januar, 19 Uhr, im katholischen Pfarrzentrum St. Georg in Unterbiberg Werke von Ludwig van Beethoven, Dmitri Schostakowitsch und Johannes Brahms. An der Abendkasse kostet die Karte 16, im Vorverkauf 14 Euro, unter 18-Jährige sowie Menschen mit Behinderung bezahlen acht Euro. Tickets gibt es in der Gemeindebibliothek, in der Buchhandlung Lentner oder bei München-Ticket.