Da gibt es einmal das "Odeon Jugendsinfonieorchester München", bestehend aus jungen Musikern, die auf solch hohem Niveau spielen, dass sie sich die Patenschaft der renommierten Münchner Philharmoniker verdient haben. Und dann gibt es noch das im Jahr 2017 gegründete "Odeon Sextett", das aus den Stimmführern und ersten Pulten des großen Orchesters hervorgegangen ist. Diese kammermusikalische Formation jedoch nur als unbedeutenden Ableger zu bezeichnen, wird dem musikalischen Anspruch der sechs Streicherinnen und Streicher nicht gerecht. Vielmehr studieren die Mitglieder des "Odeon Sextett" mittlerweile alle an der Musikhochschule München und musizieren gemeinsam im Bayerischen Landesjugendorchester. Dass ein Sextett nur mit Streichern besetzt ist, stellt indes eine kammermusikalische Besonderheit dar. An diesem Sonntag, 6. Oktober, spielt das "Odeon Sextett" in der Reihe "Podium Junger Künstler" im Bürgerhaus Unterschleißheim am Rathausplatz 1. Das Konzert mit Werken von Johannes Brahms und Peter Tschaikowsky beginnt um 19 Uhr.