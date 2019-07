1. Juli 2019, 21:39 Uhr Kulturtipp Junge Künstler

Instrumentalschüler und Ballettgruppen der VHS Oberschleißheim geben zwei Vorstellungen ihres Könnens

Ein Jahr ist eine lange Zeit, in der sich bei den Instrumentalschülern und den Ballettgruppen der VHS Oberschleißheim eine ganze Menge tut. Wie sich die Nachwuchsmusiker und -tänzer im vergangenen Schuljahr entwickelt haben, kann man an diesem Mittwoch, 3. Juli, 17 Uhr, sowie am Mittwoch, 10. Juli, 19 Uhr, bei den Darbietungen im Saal des Bürgerhauses Oberschleißheim an der Theodor-Heuss-Straße 29 erleben. Dort haben die Schüler Gelegenheit, vor Familie und Freunden ihr Können zu präsentieren. Interessenten am Instrumentalunterricht können montags und donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr mit der Geschäftsstelle der VHS, ☎ 315 38 06, Kontakt aufnehmen und eine Probestunde vereinbaren.