Wie zwei reiche Kaufleute um ihr Vermögen gebracht werden, davon erzählt Molière in seiner 1671 uraufgeführten Komödie "Die Streiche des Scapin". Während die beiden Herren nämlich auf Geschäftsreise weilen, überlassen sie ihre jungen ungestümen Söhne einem wenig vertrauensvollen Dienerpaar. Das Ergebnis dieser Nachlässigkeit: Das Geld ist dahin und der Nachwuchs nicht standesgemäß verheiratet. Zu sehen ist das Stück in einer Inszenierung des Neuen Globe Theaters unter der Regie von Kai Frederic Schrickel an diesem Mittwoch, 9. Oktober, im großen Saal des Bürgerhauses Pullach an der Heilmannstraße 2. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bei Reservix.