Anlässlich des 30. Geburtstags des Museums Mensch und Natur am Schloss Nymphenburg

Das Museum Mensch und Natur am Schloss Nymphenburg feiert heuer seinen 30. Geburtstag. Auf Kinder und Jugendliche wartet daher an Ort und Stelle ein besonderes Jubiläumsquiz während der Sommerferien: Knifflige Fragen zu ausgewählten Stationen und Exponaten müssen beantwortet werden, zu gewinnen gibt es wöchentlich kleine Fossilien, Mineralien, Bestimmungsbücher sowie Naturführer. Am Ferienende wird unter allen richtigen Lösungen der Hauptgewinn verlost: eine Pyritstufe, auch bekannt unter dem Namen "Katzengold". Die Sonderausstellungen "Alle Zeit der Welt - Vom Urknall zur Uhrzeit" und "Von A wie Amerika bis Z wie Zeit" sind noch bis Ende des Jahres zu sehen, Infos unter www.mmn-muenchen.de.