Eine jazzige Note gewinnt die Vorfreude auf Weihnachten an diesem Freitag, 20. Dezember, bei einem Konzert im Gut Keferloh, In Keferloh 2, in Grasbrunn. Dort ist nämlich die britische Sängerin Tricia Leonard zu Gast. Schnörkellos und mit einer Prise Humor präsentiert Leonard ein vielseitiges Programm mit Stücken aus dem American Songbook, Jazzstandards und Balladen, denen sie mit ihrer warmen Stimme eine souveräne Tiefe verleiht. Begleitet wird sie dabei von dem aus Georgien stammenden Pianisten Eduard Israelov, Manfred Hartlieb am Bass, Schlagzeuger Thomas Elwenspoek und Werner Riedel an der Ventilposaune. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eine Reservierung unter ☎ 46 92 48 ist zu empfehlen.