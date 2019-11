Das Trio "Banda Balorda" gastiert im Kleinen Theater in Haar

Zuweilen klingen ihre Arrangements, als stecke dahinter ein großes Orchester. Tatsächlich handelt sich bei "Banda Balorda" jedoch um ein Trio. Dabei greift der italienische Sänger Francesco Ciccarelli neben der Mundharmonika auch mal zu Shakern oder Kazoo, während er von Jeremy Teigan, Gitarre, und Tobias Mückenberger am Kontrabass begleitet wird. An diesem Mittwoch, 6. November, treten die drei Musiker in der Reihe "Feierabend im Theater" im Theatercafé des Kleinen Theaters Haar, Casinostraße 75, auf. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.