Während Käfer Mary es sich an einem verregneten Tag mit seinen Gästen auf einer Almwiese gut gehen lässt, werden die beiden Dienst habenden Schneckenpolizisten Opfer einer Blutsauger-Attacke, aus der sie vollkommen zerstochen hervorgehen. Ob der unerbittliche Graf Bremsula und seine Blutsauger nun auch noch auf Insekten losgehen, diese Frage stellt sich bei dem lustigen Insektenkrimi, den Stefan Murr, Heinz-Josef Braun und Johanna Bittenbinder mit ihrer musikalischen Lesung an diesem Samstag, 26. Oktober, im Wolfschneiderhof, Münchner Straße 12, in Taufkirchen präsentieren. Die für Kinder von sechs Jahren an geeignete Vorstellung beginnt um 15 Uhr.