28. September 2018, 21:54 Uhr Kulturtipp Insektenkrimi

Ein spannendes Rollenspiel namens "Kakerlaken-Mafia" ist in der Grundschule Neubiberg zu sehen

Alles könnte so idyllisch sein: eine bayerische Almwiese, Insekten, die lustige Lieder singen, und der Käfer Mary mit seiner Tankstelle. Soweit läuft alles prächtig, bis eine Horde Riesenkakerlaken auftaucht und sich die Geschichte zu einem spannenden Krimi auswächst. "Käfer Mary und die Kakerlaken-Mafia" - so heißt das spannende Rollenspiel, das Stefan Murr und Heinz-Josef Braun, unterstütz von Johanna Bittenbinder, an diesem Sonntag, 30. September, 16 Uhr, in der Aula der Grundschule Neubiberg, Rathausplatz 9, aufführen. Karten gibt es bei der VHS, in der Gemeindebibliothek, der Buchhandlung Lentner und bei München-Ticket.