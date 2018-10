11. Oktober 2018, 21:50 Uhr Kulturtipp Imaginäre Orte

Ölbilder, Zeichnungen und Plastiken von Fritz Hörauf in der Galerie im Schlosspavillon

Aus Anlass der Ausstellung von Ölbildern, Zeichnungen und Plastiken von Fritz Hörauf findet in der Galerie im Schlosspavillon, Schloßstraße 1, in Ismaning am Samstag, 13. Oktober, 16 Uhr, eine Lesung mit Musik statt. Fritz Hörauf liest aus seinen eigenen Texten. Angelika Fichter spielt dazu auf der Barockvioline. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung "Fritz Hörauf" ist noch bis zum 11. November täglich außer montags in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr zu besichtigen.