Lucy van Kuhl ist Liedermacherin und scheint damit zu einer nahezu ausgestorbenen Spezies zu gehören. Doch jenseits all der schnell getakteten musikalischen Erzeugnisse unserer Zeit kreiert die Musikerin mit einer Mischung aus Gesang, Klavierspiel und Comedy eine Klangwelt voller Humor und Poesie. Den Titel "Fliegen mit dir" trägt das Programm, mit dem van Kuhl an diesem Donnerstag, 26. September, im Gleis 1, Hollerner Weg 1, in Unterschleißheim auftritt und das Leben der Großstädterin besingt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Ticket-Shop Unterschleißheim, ☎ 310 09-200, per E-Mail an ticketshop@ush.bayern.de, bei München-Ticket oder an der Abendkasse.