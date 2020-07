Als Kabarettist mit spezifisch bayerischer Prägung versteht sich eine gewisse Neigung zum Derben quasi von selbst. Auch der Vogelmayer, bürgerlich Thomas Maier, pflegt diese, kombiniert sie mit schwarzem Humor und der stammestypischen Lust an der Gaudi, schlägt aber auch besinnliche Töne an. Der Kabarettist und Liedermacher gastiert mit seiner "Gaudi-Tour 2020" am Mittwoch, 29. Juli, im Kleinen Theater Haar. Von 17 Uhr an öffnet der Theatergarten zum Grillen (Tischreservierung erforderlich unter ☎ 890 56 98 16.) Von 19 Uhr an kann man dem bayerischen Gaudi-Barden lauschen. Der Eintritt ist frei. Die Einhaltung der aktuell geltenden Vorschriften ist gewährleistet, wie die Veranstalter mitteilen.