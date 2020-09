Vor gut 100 Jahren tummelten sich "Hinterm Siegestor" Literaten, Verleger, Karikaturisten, spätere Nobelpreisträger, Anhänger der Freikörperkultur, die Avantgarde der Malerei, eine Gräfin und sogar mancher Mörder. Bei einem Spaziergang mit Anette Spieldiener an diesem Samstag, 5. September, von 17.30 Uhr an ist zu erfahren, welche Vorkehrungen Paul Klee in seinem Atelier bei Regen treffen musste, wie Tilly und Frank Wedekind hinter den Kulissen lebten und wo Thomas Mann seine Buddenbrooks vollendete. Es handelt sich hier um einen Zusatztermin ohne Anmeldung. Treffpunkt ist der Brunnen am Wedekindplatz.