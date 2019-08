7. August 2019, 21:43 Uhr Kulturtipp Heimat im Museum

Ausstellungen in Sauerlach

Ein Leben wie in alten Zeiten - viel Arbeit, um sich selbst zu versorgen, und ab und zu ein paar Feiertage für den Glauben, die innere Einkehr aber auch für das Vergnügen. All das kann man am Sonntag, 11. August, im Heimatmuseum Sauerlach, Holzkirchener Straße 22, in Arget erleben. Im historischen Backofen wird Brot gebacken und Spinn- und Webstube sind auch im Betrieb. Außerdem sind neben der Dauerausstellung wiederholt die Sonderausstellung "Geburt/Taufe/Kommunion" sowie die Fotoausstellung "Fotos: Claus Schunk" zu sehen. Der Eintritt ist frei.