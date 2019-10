Für diesen besonderen Abend haben sich die beiden irischen Tanzgruppen "Summerstorm Dance Company" und "Emerald Dancers" zusammengeschlossen, um ihr Publikum tänzerisch in die Welt des keltischen Halloween zu entführen. Die Tänze erzählen die Geschichte eines ausgelassenen Dorffestes am 31. Oktober bis hinein in die Nacht, in der das Tor zur Anderswelt weit offensteht. Begleitet werden die Tänzer von der Band "The Finetunes", drei in Russland geborenen Brüdern und ihren Frauen, die ihre Liebe zur traditionellen irischen Musik zum Ausdruck bringen. Die keltische Halloween- party mit Musik und Tanz findet am Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr, im Bürgerhaus Unterschleißheim, Rathausplatz 1, statt.