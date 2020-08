Der Begriff Weltmusik hat für Hansi Zeller, Fini Melchior und Kiko Pedrozo nicht nur folkloristische Aspekte. Vielmehr geht es dem Trio darum, eine globale Klangvielfalt zu kreieren, die traditionelle und moderne Komponenten zu einer Einheit bringen. An diesem Samstag, 15. August, spielen die drei Musiker im Pfarrzentrum Heilig Geist, Parkstraße 11, in Pullach. Je nach Wetter findet das Konzert von 20 Uhr an in der Kirche, den Räumen des Pfarrzentrums oder auf den Freiflächen statt. Eine persönliche Anmeldung bei Familie Schuster unter ☎ 793 34 26 oder per E-Mail an vtk@pullach-isartal.de ist erforderlich.