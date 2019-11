Die in der keltischen Musik beheimatete Zupftechnik des sogenannten Celtic Fingerstyle versteht Jens Kommnick auch auf Stücke aus Klassik, Jazz und Rock zu übertragen. Zu erleben ist das an diesem Samstag, 9. November, in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, in Ismaning. Dort tritt der vielseitige und mit einem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnete Gitarrist, Arrangeur, Komponist und Produzent auf Einladung der VHS auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.