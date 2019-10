Der Herbst ist die Jahreszeit der Dankbarkeit - für die Ernte, für den Frieden und für alles, was unser Leben lebenswert macht. Diese Dankbarkeit in tänzerische Bewegung zu bringen, dazu lädt die Pfarrei St. Magdalena Ottobrunn an diesem Dienstag, 15. Oktober, in den Pfarrsaal an der Georg-Kerschensteiner-Straße 1 ein. Von 19.30 bis 21 Uhr werden dort einfache Kreistänze zu Musik getanzt - mal ruhig und meditativ, dann wieder temperamentvoller und ausgelassen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.