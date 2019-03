13. März 2019, 22:10 Uhr Kulturtipp Gans im Glück

Familienfilm in Grünwald

Als eingefleischter Junggeselle mit leichten Macho-Allüren tendiert Gänserich Peng dazu, sich permanent selbst zu überschätzen. Mit seinen waghalsigen Flugkunststücken sabotiert er immer wieder das Formationsflugtraining seiner Artgenossen, die sich bald auf den langen Weg in den Süden aufmachen wollen. Doch dieses Mal hat es Peng etwas übertrieben und landet unsanft auf dem Boden der Realität: die Gänse haben den Abflug gemacht und Bruchpilot Peng bleibt mit lahmem Flügel zurück. Zu sehen ist dieser Familienfilm "Gans im Glück" am Samstag, 16. März, um 14.30 Uhr im August-Everding-Saal, Ebertstraße 1, in Grünwald. Karten gibt es in der Gemeindebibliothek, ☎ 0 89/641 24 70, oder an der Tageskasse.