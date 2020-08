Die Bilder von Roland Fürstenhöfer sind in der Galerie im Schlosspavillon in Ismaning zu sehen

Roland Fürstenhöfer ist ein Weltenbummler. Immer wieder treibt es den in Fürth geborenen Künstler, der an der dortigen Kunstakademie studierte, zu ausgedehnten Reisen und der Entdeckung neuer Welten. Davon künden seine Bilder, die noch bis zum 20. September dienstags bis samstags, 14.30 bis 17 Uhr, sowie sonntags, 13 bis 17 Uhr, in Ismaning in der Galerie im Schlosspavillon, Schloßstraße 1, zu besichtigen sind. "Überall ist Wunderland" ist der Titel dieser Schau mit Arbeiten, die das ästhetische Wohlwollen des Künstlers gegenüber verschiedenen Ländern, Kulturen und Lebensarten dokumentieren. Insofern sind Fürstenhöfers Bildwerke auch detailreiche und höchst poetische Zeugnisse des eigenen Erlebens. Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. August, steht der Künstler persönlich in Ismaning zum Gespräch bereit.