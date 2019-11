Beim Kathreintanz in Pullach an diesem Samstag, 16. November, spielen die Tanngrindler Musikanten aus Hemau auf. Deren Repertoire stammt größtenteils aus der Wirtshaus- und Tanzmusiktradition des "Tangrintel", der Alb-Hochfläche zwischen Altmühl und dem Tal der Schwarzen Laber. Eine Vorliebe haben sie für den Bairischen (Zwiefachen), den charakteristischen, taktwechselnden Tanz der Oberpfalz. Es kann wieder jeder mittanzen, und wie immer steht die Freude am Tanzen im Vordergrund. Die Veranstaltung findet im großen Saal des Bürgerhauses, Heilmannstraße 2, statt. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.