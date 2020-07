GarchingDas Open-Air-Kino des Vereins "Lebendiges Garching" findet nach der erfolgreichen Premiere Anfang Juli eine Fortsetzung. Am Freitag, 31. Juli, wird von 21.30 Uhr an der Film "Ballon" im Theatron der Musikschule, Römerhofweg 12b, gezeigt. Der Film von Regisseur Michael Bully Herbig aus dem Jahr 2018, unter anderem mit Friedrich Mücke, Karoline Schuch und David Kross in den Hauptrollen, handelt von der spektakulären Flucht zweier Familien aus der DDR in die Bundesrepublik mit einem selbst gebauten Heißluftballon. Aufgrund der Corona-Beschränkungen steht im Theatron nur ein reduziertes Platzangebot zur Verfügung, die Teilnahme ist nur mit vorheriger Kartenbestellung per E-Mail (kontakt@lebendiges-garching.de) möglich. Der Eintritt ist frei, kleine Spenden nimmt der Verein gerne an. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.