24. März 2019, 21:53 Uhr Kulturtipp Expeditionsreise

Bilder vom Nachwuchs im Eis in Unterhaching

Die Bilderreise beginnt in Feuerland, geht auf die grünen Falklandinseln und nach Georgien. Später dann steht die Erkundung der Antarktis im Fokus der digitalen Tonbildschau, die Hanno und Gabriele Lenze an diesem Montag, 25. März, auf Einladung der VHS im Unterhachinger KWA-Stift am Parksee, Rathausstraße 32, zeigen. Pinguine, Albatrosse, Seelöwen und Seeelefanten sind hier mit ihrem Nachwuchs vor beeindruckenden Landschaftskulissen zu sehen. Die zweistündige Veranstaltung mit dem Titel "Nachwuchs im Eis - Eine Expeditionsreise in die Antarktis" beginnt um 19 Uhr. Reservierungen sind telefonisch unter ☎66 54 76 10 möglich oder per E-Mail an info@vhs-unterhaching.de.