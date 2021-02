Am Anfang der Fortpflanzung steht die Attraktivität des begehrten Partners - beim Mensch wie beim Tier. Darüber hinaus haben körperliche Signale, Farben, Töne und Gerüche eine wesentlich umfassendere kommunikative Funktion im Zusammenleben von Tier- und Pflanzenarten. Wie aber kommt es zur Ausbildung all der Farben und Muster an der Körperoberfläche? Diese Frage stellt die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Biologin Christiane Nüsslein-Volhard an diesem Donnerstag, 4. Februar, in ihrem Online-Vortrag "Schönheit der Tiere - Evolution biologischer Ästhetik" und erörtert die molekulargenetischen Mechanismen, die zu solchen Ausprägungen führen. Die anderthalbstündige, kostenlose Veranstaltung der VHS Oberhaching in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen sind unter www.vhs-oberhaching.de (Kursnummer 211-31001) möglich.