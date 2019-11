Forschen, gestalten, sich selbst die Welt erklären und all das zum Ausdruck bringen gehören wie das Essen und Trinken zu den elementaren menschlichen Bedürfnissen, die Kinder mit erwachsenen Künstlern und Wissenschaftlern gemeinsam haben. Sichtbar wird das noch bis zu diesem Freitag, 15. November, in der Ausstellung "Kleine Hände - Große Kunst" im Bürgerzentrum Oberschleißheim an der Theodor-Heuss-Straße 29. Zu sehen und zu erleben sind dort Bildwerke und Dialoge von Kindern im Alter von eins bis drei Jahren, die vom Team der Kinderkrippe Mäusenest und der Nachbarschaftshilfe zu einem Kosmos der Entdeckungsfreude zusammengestellt wurden.