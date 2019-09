Was verbirgt sich nur hinter dem in der Ferne gelegenen geheimnisvollen Hügel? Diese Frage stellt sich das kleine Erdmännchen Tafiti, weil es nicht glaubt, dass es sich dabei einfach um ein Nichts handelt, wie es der Opa immer behauptet. Ausgestattet mit diesem unbändigen Entdeckergeist macht sich Tafiti auf den Weg in ein großes Abenteuer. Mehr darüber erfährt man an diesem Dienstag, 24. September, wenn das Figurentheater Ingolstadt mit dem Stück "Tafiti - Abenteuer in der Savanne" im Pfarrzentrum Heilig Geist am Jakobusplatz 1 in Pullach zu Gast ist. Die Vorstellung für Kinder von zwei Jahren an beginnt um 16 Uhr. Karten gibt es 30 Minuten vorher an der Tageskasse.