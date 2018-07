19. Juli 2018, 21:57 Uhr Kulturtipp Ein Dorf sieht schwarz

Open-Air-Kino im Pfarrgarten St. Wilhelm in Oberschleißheim

1975 lässt sich der farbige, aus dem Kongo stammende Arzt Seyolo Zantoko mit seiner Familie in einem Dorf nördlich von Paris nieder. Bei den zugeknöpften Bewohnern des Ortes stößt so viel Andersartigkeit zunächst auf Ablehnung. "Ich tue alles, damit die Leute uns hier endlich akzeptieren", sagt der junge Familienvater in dem nach einer wahren Begebenheit gedrehten französischen Spielfilm "Ein Dorf sieht schwarz" von 2017. Diesen Freitag, 20. Juli, wird die Komödie über die Schwierigkeiten der Integration auf Initiative der Freizeitstätte Planet O' im Open-Air-Kino im Pfarrgarten St. Wilhelm, Theodor-Heuss-Straße 25, in Oberschleißheim gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 21 Uhr. Einlass ist von 20.30 Uhr an.