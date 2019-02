6. Februar 2019, 21:50 Uhr Kulturtipp Ein Aussteiger erzählt

Life-Reportage in Unterföhring

Davon träumen sicher viele: Alles Hab und Gut verkaufen, das bisherige Leben hinter sich lassen und das Glück suchen. Mario Goldstein hat das gewagt - und bereiste mit seiner Freundin und der kleinen Tochter fünf Meere und 22 Länder mit seinem Katamaran "Goodlife". Er referiert am Donnerstag, 7. Februar, in Unterföhring über die Erfahrung in einer Life-Reportage. Der Vortrag "Fünf Jahre, 5 Meere - Von Thailand bis in die Karibik" beginnt um 20 Uhr im Bürgerhaus, Münchner Straße 65. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro.