19. September 2018, 21:51 Uhr Kulturtipp Dynamisch, trickreich, cool

Unterhaltungskünstler Andreas Wessels zu Gast in Neukeferloh

"Beat the Gravity" - so heißt die neue Show von Unterhaltungskünstler Andreas Wessels, die am Freitag, 21. September, im Bürgerhaus Neukeferloh, Leonhard-Stadler-Straße 12, zu sehen ist. Er wird dabei schwere Ölfässer zum Leben erwecken oder auf lässige Art eine Zigarette anzünden. Verrückt und lustig wird es, wenn er gegen seinen Musiker mit dem Mund Tischtennis spielt. Aber auch die leisen Töne beherrscht er bei einem Tanz mit einem Mobile aus Lichtern. Aron Eloy ist als Multiinstrumentalist für den Soundtrack zuständig, mal brachial laut, mal romantisch verspielt. Die Show beginnt um 20 Uhr.