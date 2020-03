Aleppo in den Jahren 2012 bis 2016. Nach den anfänglichen Hoffnungen der Protestbewegung entwickelt sich die syrische Stadt zu einem von zunehmender Brutalität geprägten Ort. Die Filmemacherin Waad al-Kateab hat über diese Jahre die Doku "Für Sama" gedreht, die als Liebeserklärung an ihre Tochter zu verstehen ist. Auf Initiative der Evangelischen Stadtakademie läuft der in Cannes als bester Dokumentarfilm ausgezeichnete Streifen an diesem Donnerstag, 5. März, im City-Kino, Sonnenstraße 12 a. Die Vorstellung (arabisch und englisch mit deutschen Untertiteln) beginnt um 20 Uhr. Anschließend gibt es ein Gespräch mit der Regisseurin.