Serafin arbeitet als Fahrkartenknipser in der U-Bahn. Aber viel lieber ist er Träumer und Erfinder, bastelt und fantasiert mit seinem Freund Plum und dessen Hamster Herkules. Als sie eine alte Villa finden, sind sie überglücklich: Endlich können sie so leben, wie sie wollen. Aber dann wird dieses Idyll bedroht vom modernen Fortschritt. In einer Mischung aus Schauspiel, Figurentheater und mechanischem Bühnenbild präsentiert das Ensemble der Compagnie Nik das Stück "Serafin und seine Wundermaschine" nach dem Buch von Philippe Fix am Dienstag, 28. März, 11 Uhr, im Garchinger Theater im Römerhof. Geeignet ist die Vorstellung für Kinder ab drei Jahren.