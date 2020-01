Von London bis New York gilt Berlin plötzlich als "the place to be". Viele wollen dorthin und sich eine Wohnung kaufen. Ehemaliger staatlicher Wohnungsbestand wird privatisiert und Mietwohnungen werden zu Eigentum. Vier Jahre lang hat Andreas Wilcke die Wildwest-Stimmung auf dem Berliner Immobilienmarkt dokumentiert. Eine Entwicklung, die auch in München und seinem Umland seit vielen Jahren zu beobachten ist. "Die Stadt als Beute" zeigt, wie die Politik vor dem Markt kapituliert. An diesem Freitag, 17. Januar, läuft der Film im Grünen Kino in Zusammenarbeit mit VHS und Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen um 19.30 Uhr im großen Saal des Ritter-Hilprand-Hofes, Köglweg 5.