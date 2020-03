Um die 20 000 Jahre ist es her, dass durch das Schmelzwasser der Eiszeit die Münchner Schotterebene entstand. Im ehemaligen Flussbett der Ur-Mangfall, dem sogenannten Grub-Harthauser-Trockental, entstand später der Ort Harthausen. Nun widmet der Harthauser Heimatkreis unter dem Titel "Wenn Steine sprechen könnten" dieser geologischen Vergangenheit eine Ausstellung im Bürgerhaus Harthausen an der Rosenstraße 7. Zu sehen sind Exponate aus der umfangreichen Steinsammlung von Gerd Tschochner sowie besondere Mineralien aus der ganzen Welt. Zu besichtigen ist die Schau am Samstag, 7. März, von 13 bis 17 Uhr, am Sonntag, 8. März, von 10.30 bis 17 Uhr und am Montag, 9. März, von 15 bis 19 Uhr.