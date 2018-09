25. September 2018, 22:05 Uhr Kulturtipp Die Abenteurer

Kindertheater in Unterschleißheim

Die Erlebnisse von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer nach dem Buch von Michael Ende begeistern seit Jahrzehnten kleine und auch große Theaterbesucher. Das Kindertheater "Die Complizen" aus Hannover hat die Geschichte der beiden Abenteurer im Repertoire. An diesem Donnerstag, 27. September, ist das Ensemble in Unterschleißheim zu Gast und gibt im Bürgerhaus, Rathausplatz 1, zwei Vorstellungen. Von 9.30 Uhr sowie von 11 Uhr an wird dort "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" als Figuren-Musical für Kinder von vier Jahren an zu sehen sein. Näheres unter www.die-complizen.de.