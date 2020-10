Kann Technik verrückten Leuten helfen, sich zu organisieren, oder organisiert Technik den Menschen und macht ihn verrückt? Das sind die Fragen, die der britische Autor Michael Frayn in seinem Bühnenstück "Ping Pong" aufwirft. Hier ein Summen, dort ein Alarm und immer diese Tasten und Knöpfe, die unentwegt bedient werden wollen und die Kommunikation zuweilen komplizierter machen als nötig. Der Preis der Technik ist hoch und kann einen an den Rand des Wahnsinns bringen. Das Münchner Theaterensemble "gruppo di grappa" bringt "Ping Pong" am Freitag, 16. Oktober, im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching auf die Bühne. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bei Reservix.