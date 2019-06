3. Juni 2019, 22:02 Uhr Kulturtipp Der Göttervater zürnt

Der Kabarettist Severin Groebner gastiert mit seinem Programm "Abendgang des Unterlandes" in Neubiberg

Hermes hat einen Postversand, Apollo ist Optiker, Nike macht Turnschuhe. So hadert Göttervater Zeus mit der beruflichen Neuorientierung seiner Kinder. Nichts ist mehr, wie es war. Im Netz erfährt man von geheim gehaltenen Papierfliegern, die belegen sollen, dass Völkerrecht gar nicht das Regelwerk beim Völkerball ist. Der "Abendgang des Unterlandes" heißt das Programm, mit dem Kabarettist Severin Groebner am Donnerstag, 6. Juni, in der Aula der Grundschule Neubiberg, Rathausplatz 9, auftritt. Beginn ist um 20 Uhr.