29. Januar 2019, 22:00 Uhr Kulturtipp Das Glück der Besitzlosen

Kino im Kubiz in Unterhaching

Es ist ein Wettlauf um den cooleren Lifestyle, den die beiden Freunde Paul und Toni betreiben, indem sie ohne Ende Kleidung, Accessoires und technische Geräte anhäufen. Diese Art des Konkurrenzkampfes verkehrt sich ins Gegenteil, als die beiden beschließen, so lange wie möglich ohne materiellen Besitz auszukommen. "Wenn ich Sachen kaufe, um glücklich zu werden, was heißt das denn dann im Umkehrschluss?", lautet die Kernfrage der Filmkomödie "100 Dinge" aus dem Jahr 2018 mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz in den Hauptrollen. An diesem Mittwoch, 30. Januar, 20 Uhr, läuft der Streifen im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching. Karten gibt es bei Reservix.