Man stelle sich die Welt in Schwarz-Weiß vor und wie die farbliche Reduktion unser sinnliches Erleben einschränkt. Umgekehrt sind Farben in unserem Alltag von vielschichtiger Bedeutung - sei es im Straßenverkehr, in der Werbung oder in der Natur. Ein strahlender Sonnenaufgang, ein grüner Apfel oder ein roter Lippenstift transportieren visuelle Botschaften, die wir mit unseren ganz eigenen Emotionen verknüpfen. "Farbe - Warnung und Verführung", so lautet der Titel der Ausstellung des Fotoclubs "Momentum" der Volkshochschule Taufkirchen, in der das Thema aufgegriffen wird. An diesem Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, wird die Schau in der VHS Taufkirchen, Ahornring 121, mit einer musikalischen Einlage der Saxofoncombo von Bernhard Schmid eröffnet und ist danach am Freitag, 21. Februar, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.

