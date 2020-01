2020 ist ein Beethoven-Jahr: Der berühmte Komponist feiert seinen 250. Geburtstag und die ganze Welt begleitet das. Auch Taufkirchen ehrt diesen großen Künstler. Unter der Leitung von Claus Blank am Piano und Johannes Eppelein spielt das Sinfonieorchester Taufkirchen an diesem Samstag, 25. Januar, 19 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum, Köglweg 5, die Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 (Pastorale) sowie das 5. Klavierkonzert op. 73 in Es-Dur. Blank hat sich für diesen Abend eigens ein Sinfonieorchester zusammengestellt. Mit dabei ist auch der inzwischen in Rosenheim arbeitende Dekanatskantor Eppelein, der in München evangelische Kirchenmusik studierte und in Taufkirchen bestens bekannt ist, war er doch sieben Jahre lang nebenamtlicher Kantor der Jerusalemkirche. Abendkasse von 18.30 Uhr an.