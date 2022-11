Das Einpersonenstück "Kuss- Antonio Ligabue", das am Sonntag, 13. November im Planegger Kupferhaus zu sehen ist, erzählt vom Leben des lange verkannten und ausgegrenzten Malers Antonio Ligabue. Statt an seinem Schicksal zu zerbrechen, schuf er sein eigenes Universum aus Bildern und Plastiken. Die Titelrolle hat der Schauspieler Marco Michel. Das in New York als "Best International One-Man-Show" ausgezeichnete Stück ist Teil der Reihe "Inklusion im Würmtal", Beginn 19 Uhr. Karten über München Ticker, im Rathaus und an der Abendkasse.